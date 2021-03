Phantasy Star Online 2 New Genesis: annunciato un live stream per la prossima settimana

Annunciato solo poche ore fa da SEGA, il colosso giapponese terrà un live stream per Phantasy Star Online 2 New Genesis Prologue 2. Per visionare l’evento servirà collegarsi all’account ufficiale di YouTube il 18 marzo alle ore 13.00 italiane.

Stando a quanto dichiarato da SEGA stessa, la diretta avrà lo scopo di tenere aggiornati i fan riguardo New Genesis. Tra i presentatori vi saranno Yuki Iwai, Mizuho Habu (entrambi personaggi televisivi famosi in Giappone) e Hiro Asai di SEGA.

Vi ricordiamo che Phantasy Star Online 2 New Genesis sarà disponibile nel corso dell’anno per Xbox Series X|S, Xbox One e PC in Nord America e per PlayStation 4, PC e cloud su Switch e PC in Giappone.