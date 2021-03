A Musical Story: annunciato un nuovo rhythm game per Xbox One, Switch, PC e iOS

Solo poche ore fa, il publisher Digerati e il team di sviluppo sotto la sua ala protettrice, Glee-Cheese Studio, hanno annunciato una nuova esperienza narrativa/rhythm, A Musical Story.

All’interno della produzione non vi sono dialoghi né testi. L’intera storia, infatti, si regge solo su due elementi fondamentali: l’animazione dello stile artistico usato e la colonna sonora originale, andando a ruotare attorno al tema della connesione tra la musica e la memoria.

Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso, qualcosa che sarebbe rimasto nella mente dei giocatori, sia per il gameplay che per la storia. Ci è servito tantissimo tempo per trovare la giusta formula, ma abbiamo trovato quella più interessante.

Nella maggior parte dei giochi musicali, c’è una timeline visiva che mostra esattamente quando suonare una determinata nota. Noi abbiamo voluto concentrarci su un tipo di esperienza che fa affidamento alle abilità d’ascolto del giocatore, così dovranno sentire la musica, capirla, per andare avanti e per scorprire il resto della storia.