Frozenheim: annunciato un city builder norreno

Il publisher Hyperstrange e lo sviluppatore Paranoid Interactive hanno annunciato Frozenheim, uno strategico con ambientazione norrena. Il gioco arriverà su Steam, in accesso anticipato, il 20 maggio.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che mostra fasi di gameplay, e che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione attraverso la pagina Steam:

Frozenheim è un city builder norreno che offre meccaniche di gestione elaborate e multiple ramificazioni per la progressione, mentre mantieni ed espandi il tuo insediamento. Preparatevi a brutali combattimenti RTS che metteranno alla prova le vostre abilità tattiche. Quando lanciate gruppi di esplorazione a piedi e in barca, non solo scoprirete risorse che potrete sfruttare, ma attirerete anche l’attenzione dei nemici che cercheranno di distruggervi.

Queste le caratteristiche del gioco: