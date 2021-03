Ninjala: svelata la Beginners Campaign e dettagli per la Stagione 5

Ninjala, titolo competitivo eslcusivo per Nintendo Switch da parte del team GungHo Online Entertainment, continua a tenersi aggiornato, soprattutto a seguito dell’ottimo successo che sta riscontrando sin dalla sua uscita.

Stavolta, il team di sviluppo fa sapere che è stato pubblicato un nuovo dev diary pieno di tanti dettagli sulla Stagione 5 e sulla Ninjala Beginners Campaign.

Mentre vi lasciamo il video in calce alla notizia, vi anticipiamo che la Beginners Campaign include un bonus per il login pari a 1000 Jala, uno sconto del 55% sugli Story Pack Vol.1 e Vol.2 e un nuovo tutorial che, se completato, garantirà ai giocatori la skin New-Shinobi Overalls Miyabi, con alcuni Gumball Machine Coins per il nuovo Coin Gacha in arrivo nella Stagione 5.

La suddetta, arriverà il 24 marzo e introdurrà nuovi costumi basati sul Gatto con gli Stivali; nuove Armi Gum, incluse Shinobuzz Paper Fan, GR8 Gear e ASAKUSA Wheel; una nuova modalità, Tornei Online e tanto altro.

Vi ricordiamo che il free-to-play Ninjala di GungHo Online Entertainment è attualmente disponibile esclusivamente per Nintendo Switch, scaricabile presso il Nintendo eShop.