IIDEA presenzierà alla Fiera Didacta 2021, ecco gli appuntamenti

Nelle ultime ore, IIDEA, associazione prima nell’industria videoludica italiana, ha svelato il suo programma riguardo la Fiera Didacta dell’edizione 2021. Didacta è l’evento in cui docenti, educatori ed esperti del settore hanno la possibilità di confrontarsi e condividere idee sul futuro della scuola.

Organizzata da FirenzeFiera e con il coordinamentoscientifico di INDIRE, Didacta 2021 ospiterà cinque panel organizzati dall’Associazione, momenti dedicati ad approfondimenti su alcune tematiche oggi più che mai di grande attualità.

Personalità quali Thalita Malagò (Direttore Generale di IIDEA), Viola Nicolucci (Psicologa e psicoterapeuta), Enea Montoli (Docente di Matematica e Fisica e ricercatore presso la Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo) e Ivan Venturi (CTO di Italian Games Factory Srl e CEO di IV Productions) parteciperanno al primo panel “Conoscere i videogiochi: guida ad un mondo in continua evoluzione” discuteranno delle sfide che avvicinarsi ai videogiochi comporta per educatori e genitori e degli strumenti.

Il 17 marzo alle 11.00 sarà possibile scoprire quali siano le figure professionali del mondo dei videogiochi e i percorsi di studio più efficaci per entrare in uno dei settori più all’avanguardia nel panorama dell’intrattenimento e delle nuove tecnologie, grazie alla testimonianza di alcuni professionisti del settore in Italia – Fabio Respighi (Lead Designer di Raceward Studio), Matteo Marzorati (Co-Fondatore e Direttore Creativo di Cordens Interactive), Cristina Nava (Associate Producer di Ubisoft Milan) e Fortuna Imperatore, (alias “Axel Fox”, Sviluppatrice e Game designer di Freud’s Bones) – che animeranno il panel dal titolo “Creare videogiochi può diventare un lavoro?”, moderato dal giornalista di News Mediaset Gian Luca Rocco.

Il panel dal titolo “Oltre l’intrattenimento. Qual è l’impatto dei videogiochi sulla società contemporanea?” sarà invece un momento durante il quale discutere di come i videogiochi riescano a portare innovazione in qualsiasi ambito. L’appuntamento è per il 17 marzo alle 14.00.

Durante l’incontro dal titolo “Esports: la nuova frontiera del gaming tra socializzazione, integrazione e nuovi profili professionali” si discuterà di un fenomeno che oggi vede oltre 1 milione e 400 mila appassionati in Italia e delle opportunità per i brand che vogliono parlare agli appassionati e per le imprese con vocazione internazionale e che cercano nuove professionalità e competenze.

La presenza dell’associazione a Didacta 2021 culminerà con il panel dal titolo “I videogiochi come strumento a supporto della didattica”. Il 19 marzo alle 15.00 sarà possibile scoprire quali siano i benefici dell’uso dei videogiochi in ambito educativo.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di IIDEA a questo indirizzo.