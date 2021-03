Resident Evil Village: svelato il peso della versione PS5 e data di pre-load

Solo di recente abbiamo saputo, tramite il Microsoft Store, quanto effettivamente il nuovo titolo della saga di Resident Evil, Village, targato Capcom, peserà sulle console del colosso di Redmond. Ora è giunto il momento di conoscere il peso della versione PlayStation 5.

Stando alle parole dell’account Twitter PlayStation Game Size, la dimensione della produzione si attesta sui 27.3 GB, numero su per giù in linea con le recenti iterazioni della serie. Badate bene però che tale numero indica la dimensione senza la Day One Patch e, inoltre, non tiene conto di Resident Evil ReVerse. Da menzionare il fatto che, probabilmente, su PlayStation 4 Resident Evil Village sarà leggermente più grande, vista la compressione più efficiente della next-gen.

Ai nostri lettori interesserà sapere, inoltre, che la stessa pagina Twitter indica anche la data di precaricamento del titolo al 5 maggio, solo due giorni prima della release ufficiale al 7 maggio, per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.