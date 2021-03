Marvel’s Avengers: arriva il campaign replay!

Il mese di marzo sarà indubbiamente un periodo ricco di novità per Marvel’s Avengers. Dopo i risultati ampiamente al di sotto delle aspettative infatti, il titolo dedicato agli eroi della Casa delle Idee pubblicato da Square Enix e sviluppato da Crystal Dynamics punta a riconquistare i suoi giocatori latitanti con tantissime novità pronte ad arrivare proprio durante questi giorni.

E così, oltre all’arrivo di Hawkeye, a.k.a. Clint Barton (annunciaton ell’ultimo War Table), con la sua operazione Future Imperfect (ispirata ad alcuni degli albi a fumetti più iconici di Marvel), e all’ottimizzazione del titolo per le console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, un recente streaming di Crystal Dynamics sul canale Twitch ufficiale ha confermato che in Marvel’s Avengers verrà implementato anche il campaign replay.

Al momento infatti non è possibile rigiocare le missioni della campagna dopo averle terminate la prima volta, il che ha contribuito ad allontanare i giocatori vista la mancanza di contenuti. Questa possibilità arriverà il 18 marzo 2021, insieme alla nuova operazione di Occhio di Falco e al supporto per le console current-gen. E sempre il 18 marzo arriverà anche la H.A.R.M. Room, l’area di personalizzazione che permette ai giocatori di creare le proprie sfide. Questi sono gli ultimi interventi che il developer sta applicando per cercare di migliorare l’appeal del titolo. Recentemente Crystal Dynamics ha anche annunciato che, con il nuovo aggiornamento, gli avanzamenti di livello (oltre il livello 25) rallenteranno sensibilmente, poiché verrà aumentato il numero di punti esperienza necessari ad ottenerli.

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam) e Google Stadia, e che le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series sono in dirittura d’arrivo.