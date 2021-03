TOMY firma partnership con SEGA

Oak Brook, Illinois – 9 marzo 2021 – TOMY International, Inc, azienda leader nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di un’ampia gamma di giocattoli innovativi e di qualità, ha firmato un accordo di collaborazione con SEGA of America, Inc. per portare gli amatissimi personaggi dell’universo di Sonic the Hedgehog nei negozi nella splendida forma di peluche collezionabili della linea Club Mocchi- Mocchi-.

Sonic the Hedgehog è piombato a tutta velocità nel mondo dei videogiochi il 23 giugno del 1991, con la pubblicazione del titolo omonimo per lo storico Sega Mega Drive, ed è diventato rapidamente famoso in tutto il mondo grazie alla sua velocità supersonica, il suo atteggiamento spavaldo e il suo amore per l’avventura. Sin dal suo debutto, Sonic the Hedgehog è diventato una figura di spicco nella cultura pop e ha conquistato fan di tutto il mondo grazie a un incredibile e immenso franchise di videogiochi iconici, serie TV e, più recentemente, anche a un apprezzatissimo film, Sonic the Hedgehog. All’orizzonte ci sono sia il sequel della pellicola, sia una nuova serie animata prodotta da Netflix Originals dal titolo Sonic Prime, prevista per il 2022: il riccio blu è davvero inarrestabile.

Sonic, nel corso di trent’anni di storia, ha assunto tantissime forme e sarà presto disponibile in una nuova e unica linea di peluche. Firmata da TOMY con il suo marchio Club Mocchi- Mocchi– , la nuova linea frutto della collaborazione tra le due aziende includerà versioni super morbide, super stritolabili e super abbracciabili dei personaggi dell’universo di Sonic the Hedgehog.

“Sonic è un classico senza tempo dei videogiochi e un personaggio che si evoluto in un vero e proprio marchio di lifestyle amatissimo, per cui siamo entusiasti di proporre i fantastici personaggi del suo universo in versione peluche ai fan e ai collezionisti di tutto il mondo grazie al nostro marchio Club Mocchi- Mocchi”, ha dichiarato il Director of Global Brands di TOMY, Morgan Weyl. “Lo stile e la morbidezza unica dei nostri peluche Club Mocchi- Mocchi- trasformerà anche gli aculei di Sonic nei più abbracciabili aculei di sempre!”

“TOMY ha una storica reputazione per quanto riguarda la produzione di peluche di qualità, una reputazione che va oltre il suo settore e riconosciuta anche con dai collezionisti fan di Sonic. Siamo entusiasti di tornare a collaborare con loro per creare questa collezione unica dedicata a Sonic the Hedgehog”, ha dichiarato Micheal Cisneros, Manager of Licensing di SEGA of America. “I fan hanno accompagnato e accolto Sonic in tante forme diverse, e questi peluche super morbidi del Club Mocchi- Mocchi- saranno fonte di gioia e stra-abbracciati per tanti anni”.

Per scoprire ulteriori dettagli su TOMY e la sua gamma di giocattoli innovativi di alta qualità, visita il sito www.tomy.com. Per maggiori informazioni sui prodotti e tutte le ultime notizie, segui TOMY su Facebook e Instagram.