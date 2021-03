Fortnite stagione 2 inizierà con un evento “esplosivo”

Una nuova stagione di Fortnite è quasi arrivata, il che può significare solo una cosa: un grande evento di gioco. Oggi, Epic ha dettagliato cosa possono aspettarsi i giocatori quando inizierà la stagione 6 del secondo capitolo di Fortnite. Sembra piuttosto ambizioso e include anche un’esperienza da solista incentrata sulla storia. L’evento è stato soprannominato “Zero Crisis Finale” ed ecco come lo descrive Epic:

La stagione 6 del capitolo 2 verrà lanciata il 16 marzo con la conclusione esplosiva degli eventi della stagione 5. Quando ti lanci per la prima volta nella nuova stagione, giocherai alla conclusione della missione dell’agente Jones nel finale di crisi zero. Le conseguenze di questo evento daranno sicuramente forma alla realtà così come la conosciamo. Non preoccuparti, Zero Crisis Finale è un’esperienza da solista e puoi giocarci ogni volta che accedi per la prima volta durante la stagione. Vuoi guardarlo prima online? Condivideremo presto i dettagli su come guardare la prima mondiale con tutti, a cominciare dalla nostra storia cinematografica più ambiziosa!