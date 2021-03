Six Days in Fallujah inseparabile dalla politica

Quasi un mese dopo aver preso le distanze dalle dichiarazioni politiche, l’editore del controverso sparatutto militare Six Days in Fallujah ha fatto marcia indietro e ora afferma che gli eventi nel gioco sono “inseparabili dalla politica”. Il gioco, che si svolge durante la seconda battaglia di Fallujah della guerra in Iraq, è stato esaminato per rappresentare apparentemente un focus incentrato sugli Stati Uniti su una campagna in cui circa 800 civili iracheni sono stati uccisi, secondo la Croce Rossa.

“Sappiamo che gli eventi ricreati in Six Days in Fallujah sono inseparabili dalla politica”, ha detto l’editore Victura in una dichiarazione su Twitter. “Crediamo che le storie dei sacrifici di questa generazione meritino di essere raccontate dai marines, dai soldati e dai civili che erano lì”, ha continuato la dichiarazione di Victura. “Confidiamo che troverai il gioco, come gli eventi che ricrea, complesso.”

La dichiarazione segue i commenti del fondatore e CEO di Victura Peter Tamte su come uno degli obiettivi di Six Days in Fallujah sia aiutare i giocatori a entrare in empatia con le decisioni prese dalle truppe americane durante la guerra e non “fare un commento politico”. Tamte, in un’intervista a Polygon, ha dichiarato:

“Per noi come squadra, si tratta davvero di aiutare i giocatori a comprendere la complessità del combattimento urbano. Riguarda le esperienze di quell’individuo che ora è lì a causa delle decisioni politiche. E vogliamo mostrare come le scelte che vengono fatte dai responsabili politici influenzano le scelte che [un marine] deve fare sul campo di battaglia. Proprio come questo [Marine] non può indovinare le scelte dei politici, non stiamo cercando di fare un commento politico sul fatto che la guerra stessa sia stata o meno un’idea buona o cattiva “.

Il gioco utilizza un mix di gameplay di sparatutto militare e segmenti di documentari per raccontare la sua storia, sulla base delle informazioni di “26 civili iracheni e dozzine di membri del servizio [che] hanno condiviso i momenti più difficili della loro vita”, secondo Victura. Gran parte del gioco si concentrerà sul gioco come soldati, ma ci sono anche “missioni furtive ad alta intensità” in cui si gioca come un civile iracheno disarmato.

E mentre quelle missioni sono “informate” dalle interviste con i civili iracheni, “pochissime persone sono curiose di cosa significhi essere un civile iracheno”, ha detto Tamte in un’intervista a febbraio con GamesIndustry.biz. “Nessuno giocherà a quel gioco”, ha aggiunto. “In definitiva, il motivo per cui le persone giocheranno a questo gioco è perché vogliono un’esperienza di combattimento più realistica”, ha continuato. “Questa è soprattutto l’esperienza che dobbiamo offrire.” Il gioco è stato annunciato per la prima volta nell’aprile 2009, ma il suo concetto è stato ampiamente criticato. Konami, l’editore originale del gioco, lo lasciò cadere più tardi quel mese. Il gioco è stato nuovamente annunciato a febbraio, ora sviluppato da Highwire Games, i cui co-fondatori includono i veterani di Halo Jaime Griesemer e Marty O’Donnell, ex Bungie. Anche Tamte di Victura ha lavorato per Bungie, guidando il marketing del primo Halo, secondo il suo LinkedIn. Six Days in Fallujah arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S e Windows, con un rilascio previsto “alla fine del 2021”, secondo una FAQ.