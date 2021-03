Aliens Fireteam: ci saranno sei tipi di xenomorfi!

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale del nuovo sparatutto cooperativo in terza persona di Cold Iron Studio e 20th Century Fox, Aliens Fireteam, cominciano già ad emergere i primi dettagli sul titolo ambientato nell’universo narrativo dello storico horror di Ridley Scott.

Grazie a un report di IGN infatti, siamo venuti a conoscenza dell’esistenza di ben sei tipi di xenomorfi diversi all’interno del titolo, ognuno con una sua specificità, ma tutti egualmente letali se incontrati negli angoli oscuri della vostra navetta spaziale.

Il primo di questi xenomorfi è il Runner, la forma più comune. Questi mostri attaccano in branchi, sfruttando la loro alta velocità per avvicinarsi alla preda e dilaniarla con i loro artigli affilati. Sono inoltre capaci di utilizzare un attacco con la coda utile per far cadere il loro malcapitato obiettivo.

Simile al Runner sarà il Burster, un altro tipo di xenomorfo il cui corpo però, una volta che l’avrete uscito, esploderà in un terribile schizzo d’acido, cercando di trascinarvi nella tomba con sé. Meglio tenersi a distanza!

Ci saranno poi i temibili Prowlers, mostri che presferiscono arrivare sulle loro vittime dall’alto per poi atterrarle e ucciderle. E poi i Praetorians, difficili da uccidere per via della loro armatura a prova di proiettile e pronti a caricarvi con la loro placca cranica.

E ancora, incontreremo i Drones, xenomorfi già noti ai giocatori di Alien Isolation, capaci di nascondersi e di colpire quando meno ce lo aspetteremmo, e infine ci saranno gli Spitters, xenomorfi in grado di attaccare dalla distanza, poiché capaci di sputare una sostanza acida.

Insomma, Aliens Fireteam si presenta benissimo per il momento, e possiamo aspettarci altre notizie sui villain del gioco nei prossimi mesi. Vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita per l’estate 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC (via Steam).