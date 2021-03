The Last of Us Part II e Uncharted: un rumor li vuole su PS5 e PC

The Last of Us Part II e la serie di Uncharted sono i protagonisti di una serie di rumor da prendere con le dovute precauzioni, dato che le indiscrezioni sono partite da 4Chan, per poi arrivare anche su Reddit. Dunque, vi invitiamo a non dare per scontato quanto state per leggere e di attendere eventuali conferme o smentite da parte degli addetti ai lavori, soprattutto di quelli che lavorano in casa Nauhgty Dog.

Partiamo dal titolo con protagoniste Ellie ed Abby. Stando al rumor, arrivato da un membro del marketing di Sony Interactive Entertainment (così come l’altro rumor che leggerete dopo), un DLC chiamato “Dark Sides” aggiungerebbe a The Last of Us Part II un nuovo capitolo dedicato ad Abby, oltre a portare il titolo anche su PlayStation 5. Questo DLC porterebbe in dote anche una modalità multiplayer e una modalità Battaglia Reale. Troppa grazia per un solo add-on?

Per quanto riguarda la serie che segue le avventure di Nathan Drake, Uncharted Chronicle Edition sarebbe atteso sia su PlayStation 5 che su PC. Si tratterebbe di una raccolta con le edizioni rimasterizzate e ottimizzate dei primi 4 capitoli del franchise, oltre alla presenza di Uncharted L’Abisso d’Oro e Uncharted l’Eredità Perduta. Infine, il rumor parla di un titolo nuovo pronto per l’annuncio: si tratterebbe di Stray’s Cross, gioco VR sci-fi in arrivo solo su PlayStation 5 e giocabile con l’ausilio di PlayStation VR 2 (visore che vedrà la luce solo nel 2022). Crediamo o no a tutte queste indiscrezioni?