Days Gone fu avvistato su Steam già nel 2020

Come ben sappiamo, Days Gone, l’action-survival horror open-world di Sony Bend Studio, giungerà anche su PC nel corso dei prossimi mesi, come annunciato da Jim Ryan nel corso di un’intervista fiume. A quanto pare però il porting era già in sviluppo da oltre un anno e per giunta, fece anche la sua comparsa all’interno del database di Steam, ma nessuno se ne accorse.

La vicenda è stata riportata alla luca dall’utente Reddit “gonnabecrazy69”, che ha evidenziato come Days Gone fosse apparso nel database della piattaforma di Valve lo scorso 27 febbraio 2020. Per darvi un’idea di quel periodo, Horizon Zero Dawn non era stato ancora annunciato per PC. Questo sta a significare che in questo momento altre esclusive PlayStation potrebbero essere già in sviluppo con i propri porting per PC, con gli annunci che dunque potrebbero arrivare quando meno ce li aspettiamo. Intanto, va ricordato che sono emersi i requisiti PC minimi e consigliati dell’IP di Sony Bend. Avete gli hardware giusti per giocarci?