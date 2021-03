Monster Hunter Rise: pubblicato un gameplay trailer su Goss Harag

Capcom ha tenuto un evento digitale per rivelare maggiori informazioni su Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: entrambi i giochi hanno ricevuto un nuovo trailer che rivelava più del roster di mostri. L’azienda ha tenuto un altro evento live che riguardava la panoramica del gioco, una sessione di domande e risposte con il regista Yasunori Ichinose e una caccia completa a Goss Harag.

La caccia si svolge nell’area delle Isole Frost di Monster Hunter Rise, e come in Monster Hunter World ci sono altri due mostri che vagano per l’area: i Lagombi, il mostro simile a un coniglio, e il Tetranadon, il mostro ispirato ai kappa. Goss Harag ha dimostrato di essere un combattente per lo più fisico, con attacchi di ghiaccio a sua disposizione. Inoltre, questa demo di gioco ha mostrato che Goss Harag applicherà la sua ice blade a entrambe le braccia, mentre il cacciatore nel gameplay demo era a caccia con una charge blade. Il cacciatore ha anche mostrato un uso intelligente delle risorse presenti in tutta l’area. Nel mezzo della caccia, il giocatore ha usato lo stink mink per attirare Goss Harag nella zona dove si trovava il Lagombi.

Una volta che le due creature si sono trovati nella stessa area è iniziata battaglia: quando i mostri combattono tra di loro, in Monster Hunter Rise, possono essere abbattuti e poi montati per la nuova meccanica di guida chiamata vyvern. Il giocatore nella demo ha aspettato che Goss Harag abbattesse il Lagombi, e lo ha poi cavalcato e usato per attaccare l’avversario.

Inoltre, molte abilità sono state mostrate durante il gameplay: tra queste, è presente l’abilità di supporto, in cui il palicos ha piantato un albero che il cacciatore può usare per creare una nebbia curativa nell’area, simile al potenziatore della salute in Monster Hunter World. Monster Hunter Rise sarà lanciato su Nintendo Switch il 26 marzo 2021 e su PC nel 2022.