Genshin Impact: Slime Paradise Event finalmente in arrivo su PS4

Sono arrivate buone notizie da parte della MiHoYo, per i giocatori di Genshin Impact di Play Station 4, poiché a partire il 24 marzo alle 23:00 EST, si terrà l’evento Slime Paradise: a gennaio, il gioco ha ospitato l’evento solo per i giocatori di PC e dispositivi mobile e si è svolto in concomitanza con Hypostatic Symphony per tutto il mese. Sebbene non sia stata specificata una data di fine, probabilmente durerà una settimana come l’evento originale e terminerà intorno al 1 aprile.

In Slime Paradise i giocatori dovranno curare il parco degli slimes acquistando decorazioni usando la valuta chiamata Paradise Coins: per guadagnare monete, i giocatori dovranno completare le attività quotidiane e possono guadagnarne 500 al giorno semplicemente accedendo, sebbene l’evento della console possa differire leggermente. Le missioni giornaliere per l’evento mobile erano di accedere a Slime Paradise una volta al giorno: ricompensa 200 monete, di accedere a Genshin Impact una volta al giorno: ricompensa 300 monete, accedere alla fan community HoYoLAB: ricompensa 100 monete.

Ogni decorazione attirerà un visitatore diverso e più visitatori arriveranno, più Paradise Ticket guadagnerà il giocatore: questi biglietti possono essere utilizzati per acquistare premi in-game. Nell’evento passato i giocatori potevano acquistare 30 Prismogemme per 2000 biglietti o 10.000 Mora per 600 biglietti. Anche se c’erano dei limiti al numero di volte in cui ogni ricompensa poteva essere acquistata. Per guadagnare i biglietti, i giocatori possono completare altre missioni che richiederanno maggiore impegno rispetto al semplice accesso. Per l’evento PC e Mobile erano: