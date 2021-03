Spider-Man: il futuro del franchise

Spider-Man è uno dei personaggi di punta della Marvel ed è chiaro che il suo studio, i Marvel Studios, vogliano continuare a sfruttarlo anche per il futuro del loro Marvel Cinematic Universe. Come saprete, i diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio sono in mano alla Sony Pictures ma, grazie ad un accordo stipulato anni fa (e riconfermato, dopo un breve ‘split’, tempo fa) anche la Marvel può utilizzarlo nel suo universo.

E sembrerebbe che il futuro del personaggio sarà roseo nel Marvel Cinematic Universe. Un rumor lanciato da That Hashtag Show afferma che i Marvel Studios continueranno ad utilizzare Peter Parker – interpretato da Tom Holland – in ulteriori film stand-alone in futuro (sempre distribuiti da Sony Pictures) che lo vedranno frequentare l’università anziché il liceo. Ma non sarà il solo arrampicamuri: infatti lo studio ha intenzione di introdurre Miles Morales e affidargli un altro franchise stand-alone. Per la Marvel il personaggio di Miles è “importante” e potrebbe diventare un elemento fondamentale degli Young Avengers.

Naturalmente, afferma il sito, sia Marvel che Sony sembrano preoccupati di lanciare due franchise ‘allo stesso momento’ su Spider-Man e, per questo, “pianificare ogni cosa” è la loro prima priorità. That Hashtag Show conferma, inoltre, che Sony continuerà ad utilizzare il personaggio per il suo Spider-Verso “slegato” dal Marvel Cinematic Universe ma “collegato” indirettamente, di cui continuerà a produrre ulteriori film e serie tv in futuro.