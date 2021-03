Black Widow: Disney conferma l’uscita in sala

Black Widow resiste ed è uno dei pochi titoli che cercherà di uscire soltanto in sala. E’ quello che ha affermato Bob Chapek della Walt Disney Pictures durante il nuovo Investor Day di ieri. Secondo il CEO della società, infatti, l’intenzione della Disney è quella di far uscire negli States il film soltanto al cinema il prossimo 7 maggio, sperando che la situazione pandemica attuale migliori e che si possa tornare a gustarsi una pellicola comodamente al buio di una sala cinematografica.

Naturalmente – chiariamo – stiamo parlando di un’informazione soggetta a variare nel corso delle prossime settimane. Come spesso detto dallo stesso Chapek, ognuna di quest’informazione potrà variare in base alla situazione pandemica in corso e alla riapertura o meno dei cinema. Per ora la Disney conferma che Black Widow uscirà il 7 maggio in USA (in Italia dovrebbe arrivare a fine aprile, ma la situazione da noi è ancora differente) ma tutto può cambiare nelle prossime settimane.

Per molte settimane si è rumoreggiata una possibile uscita ibrida cinema/Disney+ come avvenuto per Mulan e Raya e l’ultimo drago, ma lo studio non sembra aver deciso ancora per questa strada, ottimista che il 7 maggio la maggior parte del pubblico americano se lo godrà al cinema. Secondo un’altra voce di corridoio, i Marvel Studios sarebbero contrari all’uscita ibrida e la Disney li starebbe assecondando proprio perché è lo studio che ha sfornato successi su successi. Staremo a vedere.