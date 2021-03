Century Age Of Ashes: pubblicato il nuovo gameplay trailer

Playwing ha pubblicato un trailer per il MMORPG free-to-play Century: Age of Ashes prima del suo secondo closed beta test. Il secondo closed beta si svolgerà dal 12 al 21 marzo e presenterà una serie di miglioramenti rispetto al primo closed beta test. Gli utenti possono richiedere l’accesso tramite Steam . Di seguito una panoramica del gioco :

Intense battaglie nell’arena

Competi in intensi giochi online e scopri il frenetico gameplay di Century: Age of Ashes ! Tuffati nell’arena da solo o con gli amici e combatti per la tua sopravvivenza! Ti aspettano tre diverse modalità di gioco che vanno dal 3v3 al 6v6v6: Carnage, Survival e Raid.

Carnage : una serie di battaglie sei contro sei con potenziamenti speciali che compaiono nell’arena per scatenare l’inferno sui tuoi avversari. È un Death match a squadre, in stile Dragon riders!

: una serie di battaglie sei contro sei con potenziamenti speciali che compaiono nell’arena per scatenare l’inferno sui tuoi avversari. È un Death match a squadre, in stile Dragon riders! Sopravvivenza : una modalità Last Team Standing in cui fino a 18 giocatori si dividono in tre squadre. La rigenerazione è limitata e può essere eseguita solo tramite il salvataggio degli alleati!

: una modalità Last Team Standing in cui fino a 18 giocatori si dividono in tre squadre. La rigenerazione è limitata e può essere eseguita solo tramite il salvataggio degli alleati! Raid: una modalità unica in cui due squadre si scontrano per il possesso della bandiera. Guadagna punti volando attraverso cancelli speciali intorno all’arena mentre tieni la bandiera!

Scegli la tua classe

Prova diversi stili di gioco con tre classi uniche, ognuna con le proprie abilità! Proteggi e disorienta come Wind guard, segui e distruggi come Marauder o furtivamente e intrappola come Phantom. Quale strada sceglierai verso la vittoria? Aggiornamenti sono previsti durante lo sviluppo.

Personalizzazione completa

Il tuo drago, il tuo stile! Century: Age of Ashes offre articoli cosmetici progettati con cura per distinguersi nell’arena. Ottieni esperienza mentre giochi e sblocca fantastiche skin per personalizzare il tuo drago e il suo cavaliere! Non preoccuparti, questi oggetti sono puramente cosmetici e non offrono alcun vantaggio in battaglia.

Free-to-Play

Century: Age of Ashes è completamente gratuito. Per mantenere l’esperienza giusta ed equa, gli acquisti in-game sono puramente cosmetici. Le battaglie si vincono solo con abilità e lavoro di squadra.

Century: Age of Ashes è previsto per un rilascio in accesso anticipato su PC tramite Steam ad aprile. Sarà free-to-play sia in accesso anticipato che al lancio completo, con cosmetici che possono essere sbloccati tramite gioco o tramite acquisto.