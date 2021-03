Hades aveva un personaggio diverso originariamente da Zagreus

Arrivano nuovi retroscena su Hades, l’opera indipendente targata Supergiant Games, che ha conquistato tantissimi giocatori e la critica specializzata, diventando infatti una delle opere più interessanti uscite nel 2020. Disponibile attualmente su PC e Nintendo Switch, l’iterazione ha colpito diversi aspetti agli utenti, tanto da conquistare diversi premi e nomination.

Però, nel corso di una recente intervista presso i microfoni di The Verge, Greg Kasavin, Creative Director e Voice Actor di Supergiant Games, ha rivelato che, inizialmente, il protagonista sarebbe dovuto essere Teseo anziché Zagreus. Ecco le dichiarazioni di Greg Kasavin in merito all’argomento:

L’idea era quella di fare in modo che ogni volta che si giocava, fosse una sorta di diversa narrazione del mito di Teseo. Quindi, a livello cerebrale, era interessante. Ma quando abbiamo cercato di dargli vita come protagonista, ha corso il rischio di essere molto generico. Ma non appena iniziamo ad aggiungere dettagli specifici su di lui, non si sente più come Teseo. Si scopre che non ci sono molti miti su Ade, apparentemente, perché i greci avevano solo paura di lui. Quindi non parlavano di lui… E’ come, aspetta un attimo. Ade è una di queste divinità greche super iconiche, come un nome familiare. Eppure ci sono così poche storie su di lui e ha un figlio?

Abbiamo semplicemente trovato un’angolazione migliore sul protagonista in Hades, sul tema generale e anche sulla tecnica narrativa in un colpo solo. Da lì le cose si sono messe insieme abbastanza rapidamente.