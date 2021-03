CIRCUS CONVOY, David Crane torna su ATARI VCS!

CIRCUS CONVOY è una produzione del 2021 completamente nuova che esce in tripla edizione fisica, semplice, limited e VIP limited per collezionisti, ed anche in digitale. E fin qui niente di strano, si direbbe ad una prima occhiata, eppure non è così, perché il titolo si sta facendo notare nella nicchia degli appassionati di Retrogaming per due motivi, innanzitutto sarà disponibile per ATARI Video Computer System, un sistema che, come è noto, risale all’ormai lontano 1977. Questa sarebbe già una notizia interessante, visto che le nuove uscite per i vecchi sistemi sono molto utili per tenere in vita le macchine classiche, ma la cosa più eclatante è che uno degli autori del gioco è David Crane in persona, una figura leggendaria della storia dei videogiochi, noto, oltre che per titoli di culto quali la serie Pitfall!, The Activision Decathlon, Ghostbusters, Little Computer People, Super Skate Boardin’, A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia, The Simpsons: Bart vs. the World e tanti altri, è celebre anche per essere il fondatore di Activision, la prima software house a sviluppare solamente giochi per tutti i sistemi hardware sul mercato. Seguita presto da Imagic ed Electronic Arts, ma questa è decisamente un’altra storia.

CIRCUS CONVOY è stato infatti sviluppato da David Crane e Garry Kitchen per conto di Audacity Games appositamente per l’otto bit ATARI VCS, oggi noto come ATARI 2600. In particolare si tratta di un tradizionale ma innovativo action adventure presentato in multi schermo, nel quale il giocatore si trova nei panni di Andre the Magnificent, un addetto circense incaricato di scoprire un sabotatore che si annida tra i convogli velocissimi e i rimorchi di un circo itinerante. Il gioco offre anche una varietà di mini giochi nostalgici, che spesso riprendono tematiche classiche del passato, numerosi oggetti circensi di scena e decine di puzzle da risolvere.

CIRCUS CONVOY sarà a breve disponibile sul portale dello sviluppatore Audacity Games e successivamente verrà distribuito fisicamente in tutti i negozi di videogiochi, specializzati in Retrogaming o meno, che ne faranno richiesta. La distribuzione sarà però comunque limitata, nonostante il desiderio di destinarlo al mercato retail, benché di nicchia. Ogni gioco prodotto da Audacity Games verrà infatti prodotto rigorosamente solo su ordinazione, sia dai privati che dai negozi, e ogni singola copia verrà personalizzata con un numero seriale unico e altre caratteristiche crittografiche che garantiscono la genuinità di ogni copia del gioco. Ogni copia fisica è dotata di scatola completa a colori, etichette, sempre a colori ed un manuale stampato in modo professionale su carta patinata. Il gioco sarà disponibile in quattro versioni differenti, CIRCUS CONVOY Standard Edition ad un prezzo base di sessanta dollari, e CIRCUS CONVOY Collector Edition ad un costo superiore, non ancora annunciato, con un basso numero di serie, Ma se siete collezionisti estremi la versione che fa per voi è la CIRCUS CONVOY VIP Collector Edition composta dai soli primi 100 numeri di serie più bassi, ed anche dotata di ulteriori articoli da collezione in edizione follemente limitata. Se siete giocatori meno esigenti, ed avete semplicemente voglia di provare il gioco, vi conviene puntare sulla semplice edizione CIRCUS CONVOY Download Edition, disponibile in modo illimitato compatibile sia con hardware originale che su emulatore. Trovate il sito ufficiale del gioco a questa pagina.