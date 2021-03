Rust: dati persi nell’incendio del datacenter di OVH

Alle 3 di questa notte un incendio ha distrutto parte di uno dei datacenter più grandi d’Europa, dell’azienda Ovh, a Strasburgo. Non ci sono state vittime, ma ci sono stati gravi problemi ai server di 3 dei 4 edifici dell’azienda. Tra questi, quelli relativi a Rust, survival di Facepunch Studios, di cui, tra l’altro, era di ieri la notizia dell’arrivo della console edition in primavera.

Sul profilo Twitter ufficiale del gioco, sono stati postati nelle ultime ore aggiornamenti relativi alla situazione: dai primi messaggi in cui si segnalavano i server down, si è poi appreso che 25 dei loro server europei sono rimasti offline per l’incendio all’edificio SBG-2, fino all’ultimo update di un paio di ore fa, in cui viene confermata la perdita totale dei server dell’UE interessati nell’incendio del data center OVH. Al momento stanno cercando una sostituzione dei server interessati. Purtroppo però quei dati non potranno essere ripristinati, e sono quindi andati persi i progressi dei giocatori che giocavano in quei server.

[aggiornamento] Nell’ultimo tweet, appena pubblicato, viene invece fatto sapere che i server europei stanno lentamente tornando online. Tutti i progressi di gioco sono resettati.

Qui sotto potete vedere quattro tweet sull’account del gioco, vedremo quando ci saranno nuovi aggiornamenti in merito alla situazione di Rust.

We've got EU servers slowly coming back online – All game progress is reset.

[EU] Facepunch 3 – 137.74.4.207:28015

[EU] Facepunch 4 – 137.74.4.207:28020

[EU] Facepunch Small 1 – 137.74.4.207:28025

[EU] Facepunch Large 1 – 137.74.4.197:28015

[EU] Facepunch 5 – 137.74.4.197:28020 pic.twitter.com/cdXVQg0KNK — Rust (@playrust) March 10, 2021

Update:

We've confirmed a total loss of the affected EU servers during the OVH data centre fire. We're now exploring replacing the affected servers. Data will be unable to be restored. — Rust (@playrust) March 10, 2021

Update:

25 of our EU servers remain offline due to a fire at OVH Datacenter in the early hours of this morning. Unfortunately, the fire destroyed SBG-2 building. We're expecting a large amount of data loss across the affected servers. We'll share more news when we can. — Rust (@playrust) March 10, 2021