Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge: annunciato un nuovo beat ‘em up

Il publisher Dotemu e lo sviluppatore Tribute Games hanno appena annunciato un nuovo gioco con protagoniste le celebri tartarughe ninja. Si tratta di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, e la sua uscita è prevista su PC e console (non specificate quali, però).

Non c’è neanche una data precisa di lancio, ma qui sotto potete dare un’ occhiata al trailer d’annuncio per farvi un’idea di come sarà questo nuovo titolo con Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo; un beat ‘em up nello stile classico e grafica in pixel art.

Qui potete leggere la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vanta un gameplay rivoluzionario senza però rinunciare alle meccaniche di combattimento classiche, il tutto firmato dagli esperti di picchiaduro di Dotemu (Streets of Rage 4) e Tribute Games. Fatti strada con le maniere forti in favolosi scenari in pixel art e annienta schiere di nemici infernali con la tua Tartaruga preferita e le sue abilità e mosse specifiche: ogni run sarà davvero unica! Scegli un guerriero, usa combo radicali per sconfiggere gli avversari e tuffati in combattimenti unici, traboccanti di azione mozzafiato e funamboliche abilità ninja. Impegnati al massimo e affronta Shredder e il suo fedele Clan del Piede in solitaria, oppure chiama i tuoi migliori amici per entusiasmanti sessioni con un massimo di quattro giocatori in contemporanea!

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Bebop e Rocksteady assaltano Canale 6 e rubano dei dispositivi super malefici per mettere in pratica l’ultimo, nefasto piano di Krang e Shredder. Le Tartarughe dovranno combattere in una serie di iconici scenari della saga TMNT: da Manhattan e Coney Island ai tetti della città fino a scendere nelle umide fogne. Aiuta l’impavido quartetto a sgominare Soldati del Piede, Triceraton e Guerrieri di Pietra fino a raggiungere la Dimensione X!

Godetevi una coloratissima grafica pixel art e un’atmosfera vintage in puro stile TMNT che vi riporteranno ai favolosi anni ‘80. Tutti i personaggi, i veicoli, le armi, gli oggetti e gli sfondi sono direttamente ispirati alla serie TV del 1987: sarà come tuffarsi nei cartoni televisivi, tra battute esilaranti e avventure piene di azione!

● Atmosfere che ti riporteranno agli anni ’80

● Splendida e coloratissima grafica pixel art

● Gameplay old-school con meccaniche ultramoderne

● Fino a quattro giocatori in contemporanea

● Personaggi e veicoli iconici della serie TMNT in una grande varietà di opzioni di gioco

● Modalità storia radicalmente nuova

● E un sacco di altra roba!