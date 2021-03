Rogue Company: arriva il nuovo personaggio, Seeker

È disponibile il nuovo aggiornamento di Rogue Company, che porta diverse novità all’interno dello sparatutto in terza persona free-to-play di Hi-Rez Studios e First Watch Games: in primis, arriva un nuovo personaggio, Seeker, medaglia olimpica e prodigio del tiro con l’arco. È stato portato dal Direttore e addestrato da Kestrel per aiutare nell’assalto alla base Hollows di Jackal. Queste le sue abilità:

Abilità attiva

Arrow Scanner: lancia una freccia che rivela i nemici lungo la sua traiettoria di volo.

Abilità passiva

Ricochet: i proiettili infliggono il 60% di danni in più quando rimbalzano.

Insieme a lui arriva anche una nuova mappa, Hollows. Questa la sua descrizione: Con le informazioni scoperte da Gl1tch, la Rogue Company ha localizzato la base Hollows di Jackal. Costruita in una caverna sotterranea nel sud-est asiatico, questa installazione top secret si prepara a lanciare nello spazio una piattaforma di armi invisibili. Jackal deve essere fermato, ma per farlo i Rogue affronteranno difensori trincerati tra le caverne e le strutture dell’edificio.

Oltre a questo, cis sono poi bilanciamenti dei personaggi, delle armi, e fix di diversi bug. Potete vedere tutto nel dettaglio nella patch note sul sito ufficiale.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un teaser cinematico con protagonista Seeker, che potete vedere qui sotto.