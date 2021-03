Mario Kart Tour: il nuovo tour celebra il MAR10 Day

Mario Kart Tour festeggia il MAR10 Day, oggi dieci marzo, con un tour a tema, neanche a dirlo, su Mario. Dopo il precedente Snow Tour, arriva dunque da oggi il “Mario Tour”.

Durerà fino al 23 marzo, introduce un nuovo percorso Tokyo Blur, con il nome di Tokyo Blur 4, aggiungendo anche un nuovo outfit di Mario, con il suo completo da pilota di Super Mario Odyssey. È stata aggiunta anche una nuova sfida per 2 giocatori, che consente di collaborare per guadagnare gettoni evento in modalità multiplayer.

Mario Kart Tour festeggia un anno e mezzo dall’uscita del gioco e Nintendo ha delineato anche una breve tabella di marcia su cosa aspettarsi in futuro. Il prossimo 23 marzo è previsto uno “Yoshi Tour”, che porterà ai giocatori un bonus di accesso per l’anniversario, sfide speciali e nuovi regali per il tour.

Check here for information on the events and activities around the 1.5 year anniversary in #MarioKartTour. More details will be announced as each tour begins! pic.twitter.com/MagUoKCKuS

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 10, 2021