Wasteland 3: ora disponibile l’aggiornamento “Death and Taxes”

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, l’ultima fatica targata inXile Entertainment, Wasteland 3, si è oggi aggiornata alla versione 1.3.3. L’update, che prende il nome di “Death and Taxes” porta all’interno della produzione svariate nuove meccaniche altamente richieste dalla community.

In primis, la morte permanente, comunemente conosciuta come “permadeath” è ora disponibile seppur solo in modalità giocatore singolo. Tale meccanica varrà per tutti i Ranger e Companion al nostro seguito.

Inoltre, sono state apportate modifiche al sistema dello Skill Check. Sarà ora possibile incrementare da +2 a +10 Abilità, Attributi e Percezione. Oltre alle scelte nei dialoghi, questo sistema verrà applicato anche all’equipaggiamento, fate quindi attenzione ai ruoli di ciascun personaggio in squadra.

InXile Entertainment comunque ha anche aggiunto un sistema di respec delle abilità, il quale vi permetterà di resettare i punti assegnati. Vi basterà andare al QG Ranger, andare nella schermata Manage Squad e selezionare l’opzione. Occhio però, perchè avrete due possibilità di cambio gratuito, dopo dovrete necessariamente pagare una certa somma che parte da $200 e può arrivare, salendo gradualmente di volta in volta, fino a $3000.

Qui potrete vedere l’intero patch log dell’update 1.3.3 di Wasteland 3, che vi ricordiamo essere disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.