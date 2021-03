The Medium: disponibile ora il nuovo update

L’ horror psicologico The Medium, fatica della software house Bloober Team, è stato pubblicato da settimane ormai ma pur essendo un titolo single player, ecco che il team polacco è comunque sull’attenti per supportare il titolo.

Siamo alla patch 1.2 e, tale aggiornamento, apporta diverse migliorie sia per la versione console che quella PC. Inclusi alcuni fix per bug minori relativi al gameplay, abbiamo miglioramenti sul lato performance e accessibilità. Sicuramente più rilevante per una buona parte di giocatori è l’aggiunta del supporto alle risoluzioni Ultrawide (21:9) e Super Ultrawide (32:9).

Bloober Team ha anche commentato proprio sulla questione, facendo capire di come non sia stato facile implementare tali migliorie, soprattutto facendo riferimento alle telecamere fisse della produzione.

Vi ricordiamo che The Medium, con voti altalenanti lungo tutta la linea ma attestandosi tutto sommato come un buon titolo, è ora disponibile su Xbox Series X|S e PC. Qui trovate la nostra recensione.