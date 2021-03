Denuvo e PlayStation 5 insieme nell’esclusivo programma PlayStation 5 Tools and Middleware

Irdeto, detentore di Denuvo, celebre software Anti-Cheat del settore videoludico, ha in queste ore annunciato che il sistema è ufficialmente entrato a far parte del programma esclusivo PlayStation 5 Tools and Middleware. Per fare un esempio eclatante, basta ricordarsi di DOOM e di tutta la vicenda legata al suddetto sistema.

Cosa significa tuttop ciò? Significa “semplicemente” che i titoli pubblicati e/o sviluppati sotto Sony (quindi come publisher o studio interno) potranno far uso del sistema per garantire la sicurezza, nell’ambito della privacy, dei giocatori (facendo anche riferimento ai soli titoli singleplayer, quindi “offline”) e contemporaneamente sventare l’uso di vari cheats nei titoli multiplayer.

Secondo il Global Gaming Survey, il 77% dei giocatori si allontana dai videogiochi dopo esser stato vittima di cheating da parte di disonesti.

I trucchi rovinano i videogiochi per i giocatori onesti. Questo, col tempo, può risultare in minor fiducia, minore traffico di titoli e così meno guadagni per i publisher. Siamo davvero orgogliosi di esser in grado di aiutare i più talentuosi studi di sviluppi al mondo.

Queste sono le parole del Managing Director di Denuvo, Irdeto, Reinhard Blaukovitsch. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale della tecnologia.