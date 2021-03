Nioh 2 The Complete Edition: l’ultima patch porta a nuovi problemi per la versione PC

Giorni fa vi abbiamo parlato della nuova patch per Nioh 2 The Complete Edition, da parte di Team Ninja, mirata alla risoluzione di alcuni problemi su tutte le versioni. Purtroppo però, mentre su console il tutto è filato liscio, non si può dire la stessa cosa per la versione PC.

Infatti, poco dopo l’aggiornamento, parecchi utenti PC hanno cominciato a lamentare vari problemi, i più importanti grossi cali di frame rate e crash apparentemente casuali.

Team Ninja, dalla sua, ha promesso di impegnarsi nel migliorare la situazione e, attualmente, pare stia ancora indagando il problema. Sicuramente faranno il possibile per dare la migliore delle esperienze di Nioh 2 The Complete Edition ai giocatori PC e, probabilmente, in tempi non troppo lunghi.