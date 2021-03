Puzzle Bobble C64, una conversione anacronistica

Puzzle Bobble C64 è un progetto decisamente ambizioso, in sviluppo ormai da ben tre anni, una tempistica notevole, considerando la macchina di riferimento. Si, come avrete vagamente intuito dal titolo, si tratta della conversione impossibile per Commodore 64 del leggendario hit da sala Puzzle Bobble, uscito nel lontano 1996, e seguito spirituale del gioco simbolo del mondo arcade Bubble Bobble del 1986. Il genere, come sappiamo, cambia completamente, e dal gioco di piattaforma d’azione a schermata fissa si passa ad un puzzle game frenetico con protagonisti i draghetti Bub e Bob, intenti ad usare le bolle in maniera completamente nuova. Oggi Puzzle Bobble è uno dei titoli più convertiti al mondo, con port sulle piattaforme più note, contemporanee e successive, dall’originale formato Arcade si passa poi a sistemi quali 3DO, Super Nintendo Entertainment System, Neo Geo, Neo Geo CD, PC Windows 95, dove il gioco riscuote un successo epocale, ma anche portatili come Bandai WonderSwan, SEGA Game Gear, Mobile iOS e Android, fino ad arrivare ai sistemi attuali, come Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Puzzle Bobble C64 è però una novità interessante, poiché, all’epoca, si parla del 1994, ormai Commodore 64, e se per questo pure Amiga, erano sistemi del tutto tramontati e per questo non presi in considerazione da Taito ed SNK, il publisher dell’epoca, per conversioni ufficiali. Grazie ad un utente del celebre portale Lemon 64, lo sviluppatore indipendente Bas Scheijde il cui nickname sul portale è Acied ha deciso di colmare la lacuna, realizzando il port dell’originale ed indimenticabile titolo arcade, basato sull’inossidabile processore Motorola 68000 per cabinati Neo Geo MVS ed ideato da Seīchi Nakakuki. Il titolo sarà pubblicato nel mese di Marzo 2021 e sarà disponibile esclusivamente in formato digitale per il download.