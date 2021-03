Overwatch: aperta la PachiMarchi Challenge fino al 22 marzo

Assieme all’aggiornamento annunciato poco fa, Blizzard ha pubblicato una nuova Sfida per Overwatch. La PachiMarchi Challenge, legata alla mascot Pachimari, sarà disponibile fino al 22 marzo e dà la possibilità di ricevere nuovi oggetti cosmetici per i giocatori.

Nel dettaglio, dopo le prime tre vittore, i giocatori riceveranno una nuova icona giocatore. Dopo sei vittore, sarà sbloccata una nuova emote per Junkrat ma, dopo le nove vittore, sarà disponibile la skin Epica per Roadhog. Basterà giocare in qualunque modalità, tranne ovviamente le Personalizzate.

Qui sotto potrete visionare il trailer pubblicato appositamente per l’occasione, il quale mostra anche la nuova skin per il Tank di Overwatch.

