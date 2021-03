Epic continua la lotta all’app store!

Mercoledì Epic Games ha ampliato la sua lotta legale in tutto il mondo contro gli operatori di app store mobili dominanti con una nuova rivendicazione legale contro Google in Australia. L’affermazione accusa Google di “condotta anticoncorrenziale viola la legge australiana sui consumatori” e accusa anche il gigante della ricerca di violare la legge nazionale sulla concorrenza e i consumatori del 2010.

La rivendicazione legale segue un’azione simile contro Apple in Australia presentata lo scorso novembre e la lotta legale di Epic contro gli app store ora abbraccia l’UnioneEuropea, il Regno Unito e gli Stati Uniti oltre all’Australia. Il motivo principale del reclamo è quello che abbiamo sentito prima – che è tempo che Apple e Google consentano ai produttori di app di aggirare il taglio del 30% attraverso app store alternativi o sistemi di pagamento in-app alternativi – ed è ora un grido di battaglia comune per il numero crescente di aziende, sviluppatori di app e autorità di regolamentazione che assumono l‘AppStore di Apple e il Google Play Store.

Epic afferma che Google “abusa del proprio controllo sul sistema operativo Android, limitando la concorrenza nell’elaborazione dei pagamenti e nella distribuzione delle app sul Google Play Store. Questa condotta dannosa soffoca l’innovazione, riduce la scelta dei consumatori e gonfia i prezzi “, afferma il comunicato stampa.

“Google dà l’illusione di essere aperto argomentando sulla presenza di app store alternativi sulla sua piattaforma o consentendo il download diretto di app da fornitori di terze parti, ma in realtà queste situazioni sono così rare che a malapena intaccano il monopolio di il sistema operativo Android “, ha dichiarato in un comunicato il CEO di Epic Tim Sweeney. “Le barriere che Google pone sul sistema operativo Android sono reali”, aggiunge Sweeney. Si riferisce alle azioni intraprese da Google, come avvertire gli utenti del download di software al di fuori del Play Store, come metodi per spaventare gli utenti e farli scaricare solo software approvato. “Sono azioni come questa che dimostrano che Google è più interessata a fingere apertura che a offrire possibilità di scelta ai consumatori. Riteniamo che i consumatori abbiano il diritto di installare app da fonti di loro scelta e che gli sviluppatori abbiano il diritto di competere in un mercato equo “.

Questo argomento differisce leggermente da quello che Epic ha utilizzato contro Apple in procedimenti simili, in quanto Google consente app store alternativi e il caricamento laterale di app non approvate dal Play Store. Ma “Google rende anche estremamente difficile scaricare app direttamente sui dispositivi Android, costringendo la stragrande maggioranza degli utenti a ottenere app tramite Google Play Store“, sostiene Epic. Epic afferma che sta anche “partecipando alla revisione dei mercati delle app mobili da parte dell’autorità di regolamentazione australiana della concorrenza”.