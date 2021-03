Valorant, Sinatraa indagato per violenza sessuale

Jay “Sinatraa” Won è un ex MVP di Overwatch che è passato a giocare a Valorant nel 2020. Il 20enne professionista di eSport è stato accusato ieri di violenza sessuale da Cleo Hernandez, la sua ex fidanzata da nove mesi. Hernandez ha pubblicato un collegamento su Twitter a un documento di Google contenente una dichiarazione scritta, un file audio e messaggi di testo che descrivono in dettaglio come , si rifiutò di usare contraccettivi e fu emotivamente manipolatore. La dichiarazione di Hernandez entra nei dettagli più cupi, con descrizioni grafiche di violenza sessuale. “Ho evitato di parlare di qualsiasi aspetto della mia relazione con Jay per oltre un anno”, scrive Hernandez. “Non ne ho mai parlato soprattutto perché questo è orribile e anche perché ho visto come vengono trattate le donne nella nostra comunità quando cercano di parlare di essere ferite da figure di spicco”. La dichiarazione fornisce una breve descrizione della relazione di nove mesi tra Hernandez e Won, spiegando come Won si fosse rifiutato di usare un preservativo durante il sesso, costringendo Hernandez a ottenere uno IUD che rendeva il sesso doloroso. “Questa avrebbe dovuto essere la prima bandiera rossa, ma ero uno stupido fan di Overwatch League entusiasta del fatto che Sinatraa fosse interessato a me e guardasse oltre”, scrive Hernandez. Il racconto di Hernandez prosegue spiegando in dettaglio come ha iniziato a cercare di evitare il sesso con Won, ma lui avrebbe continuato a farle pressioni fino a quando non lo hanno fatto. “A volte fingeva di essere d’accordo con le mie scuse, ma poi mi chiedeva solo di baciarlo e io gli dicevo okay e poi lo faceva sempre di più finché non facevamo sesso”, scrive Hernandez. “Proverei a dire di nuovo di no e lui mi spingerebbe comunque contro di me.” “Alla fine, preferirei semplicemente dire di sì e restare sdraiato lì finché non avesse finito piuttosto che combatterlo sul no. [In un’occasione] voleva fare sesso, non avevo una scusa per il motivo per cui non volevo farlo a l’ora, quindi ho lasciato che accadesse e mi sono sdraiato lì e ho fissato il soffitto con lui sopra di me, il suo peso che mi schiacciava il petto. Penso di fissare quel soffitto ogni giorno. ” La dichiarazione di Hernandez include anche una breve registrazione audio da una di quelle che Hernandez descrive come “innumerevoli volte” quando Won l’ha costretta a fare sesso. Nella registrazione, Hernandez può essere sentito dire “Nuh uh” e “no” tre volte alla voce maschile, presumibilmente Won, che dice “Sono vicino” due volte in risposta e insiste per continuare. Oltre alla registrazione audio, la dichiarazione di Hernandez continua a fornire immagini di testi e altri messaggi che descrivono in dettaglio il comportamento di controllo e manipolazione di Won. Won deve ancora commentare pubblicamente queste accuse.

Sospensione competitiva

Poco dopo la pubblicazione di questa storia, il responsabile globale delle operazioni competitive di Riot per Valorant, Alex Francois, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo a conoscenza della situazione attuale di Jay Won (Sinatraa) e abbiamo avviato un’indagine. In base alle nostre attuali regole competitive e al processo investigativo, è stata presa la decisione di sospendere Won durante le indagini e quindi non sarà in grado di competere con questo fine settimana.”