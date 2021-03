Crusader Kings 3 grandi cambiamenti in arrivo!

Anche se non giochi a Crusader Kings, le note della patch sono sempre un piacere. Paradox ha spiegato in dettaglio cosa arriverà nella patch 1.3 nel corso di alcuni diari di sviluppo, e l’obiettivo principale dell’ultimo è l’opzione del duello, che presto sarà trasformata in un sistema a tutti gli effetti. La prossima volta che deciderai di prendere a pugni tuo figlio, avrai molti e vari modi per farlo.

C’è una ripartizione dettagliata di come potrebbe svolgersi un duello nelle note di aggiornamento, ed è un sistema a turni in cui i giocatori passano dall’attacco alla difesa e scelgono le opzioni da due a quattro round per giocare ai loro punti di forza. Le “opzioni” qui sono le mosse di combattimento, come dare una testata al tuo avversario, attacco a tutto campo, difesa e così via, tutti con i loro lati positivi e negativi. Se vuoi approfondire puoi leggere di High Chieftain Waththab che combatte suo figlio e rivale Musa usando questo nuovo sistema.

Abbastanza divertente, per la maggior parte del suo sviluppo questo sistema di duelli presentava un bug che avrebbe attirato erroneamente i coccodrilli nel luogo dei duelli fatali. “

Ciò significa che, per la stragrande maggioranza del tempo trascorso a giocare internamente, i coccodrilli tenderebbero a comparire in qualsiasi combattimento che non fosse esplicitamente al chiuso. Taiga, steppa, terreni agricoli europei, montagna tibetana, il centro del Sahara. Nessuno era al sicuro dal coccodrillo sorpresa “. Un po’ triste che non potremo sperimentare noi stessi la crocopalisi.

Ma duelli schmuels, amirite? Veniamo alle cose buone, iniziando con la lieta notizia che ora puoi reclutare bambini dalla prigione, a meno che non siano eredi di un titolo. Parlando di bambini, “i padri di bastardi segreti possono ora rendersi conto di essere il vero padre anche quando la madre è sposata”. Che deve essere un po ‘imbarazzante. Soprattutto, se tuo figlio è un rompicoglioni, mandalo in prigione: “Ora è più facile imprigionare i tuoi figli piccoli se sono così sfortunati da essere nella tua corte”.

Parlando di bambini, i baroni apparentemente non avevano molta fortuna con la Tindr medievale, ma ora “si sposeranno e daranno vita a una famiglia in modo più coerente”. Chissà, ma questo potrebbe essere stato perché le possibilità dei personaggi di contrarre casualmente il vaiolo dell’amante e il vaiolo erano troppo alte, e quindi sono state ridotte. Per diventare più granulari per un secondo, un altro miglioramento riassume davvero il motivo per cui alcuni giocatori amano così tanto Crusader Kings III: questo aggiornamento segna una rivoluzione nel “sistema genetico dell’ereditarietà di barba e capelli”. I bambini non erediteranno più tagli di capelli specifici dai loro genitori, ma un gene del tipo di capelli (“come” lisci “,” ondulati “,” ricci “o” afro “”) e sceglieranno i propri tagli di capelli in base alla loro cultura. Tutti i personaggi esistenti dei vecchi salvataggi corrono il rischio di un nuovo taglio di capelli o di diventare calvi quando questo viene implementato, quindi è bello vedere alcuni NPC di videogiochi maschili che raggiungono i trent’anni. Se questo non è abbastanza peloso, questo aggiornamento aggiunge anche la variante di barba “Chin Goatee”. Oh, e un certo altro tipo di capelli non dovrebbe più essere visto: “I personaggi ora possono strapparsi le magliette senza esporre il cavallo“. Andando avanti dalla propria carne e ossa, ci sono buone notizie anche per coloro che amano uccidere i contadini, poiché “imprigionare ed eseguire personaggi senza uno status particolare (cioè i nati bassi) ora produce molta meno tirannia”. Alcune povere anime venivano anche ferite nei posti “sbagliati” dopo la battaglia, con lo sfortunato risultato che queste ferite non sarebbero mai rimarginate. Sembra che questo sia il tipo di stimmate che i Holy Rollers adorerebbero, ma è stato risolto.

Alla fine, e forse la cosa migliore di tutte, il santo padre è stato arrestato. Dio e il paradosso vedono tutto, e si scopre che i papi hanno eseguito un vero e proprio furto durante le crociate: essenzialmente dandosi la capitale d’Italia, e poi dandosi una pacca sulla spalla per la loro devozione nel farlo. Ma “Il Papa non si concederà più Roma ogni anno, e ne guadagnerà Pietà”. Amen.