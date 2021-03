Outriders: ecco il nuovo trailer animato del gioco!

Square Enix e People Can Fly hanno annunciato proprio oggi l’arrivo di un nuovissimo trailer animato di Outriders, l’atteso sparatutto RPG del developer polacco, studio che ha realizzato, tra i suoi altri lavori, Gears of War Judgment e Bulletstorm. Ad partecipare allo sviluppo di questo titolo ci sono anche i ragazzi di Square Enix External Studios, gli ideatori di Sleeping Dogs e di Just Cause.

Il nuovo trailer animato, dal significativo titolo di Non si torna indietro, è disponibile su YouTube (ma anche in calce a questa notizia), e arriva a meno di un mese dall’uscita di Outriders sugli scaffali e in tutti gli store digitali. Il titolo di People Can Fly arriverà infatti il prossimo 1 aprile 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (via Steam, Epic Games Store e GeForce Now, il servizio di cloud gaming di Nvidia) e Google Stadia.

Per chi volesse già cominciare a cimentarsi in questa nuova avventura però, è già disponibile (su tutte le piattaforme, fatta eccezione per Google Stadia) la demo del gioco (qui la nostra analisi della versione per console next-gen), che ha riscosso un impressionante successo: sono infatti già oltre due milioni i giocatori che hanno deciso di scaricare la demo. E voi? Siete già tra questi oppure la scaricherete presto?