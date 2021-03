The Outer Worlds: in arrivo notizie sull’espansione Murder on Eridanos

Pubblicato nell’ottobre del 2019 da Private Division (una delle branche di Take Two Interactive), The Outer Worlds è l’ultimo successo del developer californiano Obsidian Entertainmet che, durante tutto il 2020, ha fornito al titolo action RPG un poderoso supporto post lancio che comprendeve anche due espansioni, la seconda delle quali, Murder on Eridanos, è stata annunciata lo scorso febbraio.

Ora, in un tweet sul profilo ufficiale del gioco, la software house ha annunciato che maggiori dettagli su quella che sarà l’ultima espansione di The Outer Worlds verranno rivelate nella giornata di domani. Stando al testo del tweet infatti, il Board ha rivelato che i “nuovi compiti” dei giocatori sono “quasi pronti”. Dunque è probabile che verrà rivelato un nuovo trailer e magari anche svelata la data ufficiale d’uscita dell’espansione. Anche se Take Two Interactive aveva già confermato che Murder on Eridanos arriverà entro questo anno fiscale, il che significa, al più tardi, il prossimo 31 marzo, non c’è ancora una data certa.

Un’attesa tutt’altro che insostenibile in fondo, anche se per i giocatori di The Outer Worlds su Nintendo Switch ci sarà un po’ più di tempo da aspettare, in quanto sembra che l’espansione arriverà più tardi durante il 2021. Per sapere cosa ci aspetta all’interno di Murder on Eridanos dovremo insomma aspettare solo qualche ora. Grazie all’Expansion Pass, infatti, sappiamo già che Halcyon Helen giocherà un qualche tipo di ruolo in quella che sarà la sua avventura definitiva. Quale sarà questo ruolo però, è ancora tutto da vedere.

La precedente espansione, Peril of Gorgon (disponibile su tutte le piattaforme), aveva introdotto nuove aree e nuove armi, oltre a nuove missioni della storia. Per scoprire se sarà di nuovo così, e per rimanere aggiornate su tutte le novità relative a The Outer Worlds non dovrete fare altro che continuare a seguirci su Gamesvillage.it!