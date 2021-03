Justice League di Snyder è canonico?

Zack Snyder’s Justice League non si sa bene come e quando uscirà in Italia (la data di uscita in contemporanea in digitale sembra sia saltata al momento) ma nell’attesa molti fan si stanno domandando se la pellicola diretta dal filmaker sia o meno canonica all’interno dell’Universo Cinematografico DC Comics oppure se quella diretta da Joss Whedon nel 2017 lo sia.

Ha risposto, durante un podcast, lo stesso Zack Snyder che ha affermato: “è una cosa piuttosto interessante. In questa cosa che è diventata, il DCEU, o quello che è diventato… questa trilogia che include L’Uomo D’Acciaio, Batman v Superman, il mio Justice League si ‘isola’, è come una trilogia a sé stante. Ed ho già detto, ed è la verità, non è un’affermazione controversa… ma la Warner Bros. ha già chiarito che questa mia versione della Justice League non è canonica, giusto? La versione di Joss Whedon è canonica per la Warner. Questo è quello che hanno detto, quella versione è canonica, la mia non lo è. Ma è interessante questo rapporto che abbiamo. Sono felice perché l’unico modo per realizzare questo film in totale autonomia è stato ammettere e accettare che non fosse canonico. Capisco la frustrazione, non siate frustrati. Va bene esserlo, lo sono anche io… posso dire che la strada intrapresa del DCEU è un’altra… ed è una cosa su cui non posso farci nulla. E’ quel che è, non è una mia decisione.“.

Insomma, il film non è canonico secondo il filmaker, a differenza di quello firmato da Whedon, ma chissà cosa ci riserverà il futuro.