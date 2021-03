Tell Me Why: il primo capitolo è gratuito per tutti

Tell Me Why (qui potete leggere la nostra recensione), l’ultimo titolo episodico di Dontnod Entertainment pubblicato a partire dall’agosto del 2020, può essere ottenuto gratuitamente con il suo primo capitolo (ovvero l’episodio 1) su tutte le piattaforme di gioco su cui è disponibile, vale a dire console Xbox e PC Windows 10. Ma è possibile ottenere anche gli altri capitoli gratuitamente? Purtroppo no!

Come suggerito dal tweet sottostante, ribadiamo che il solo Capitolo 1 può essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo, mentre gli alti 2 episodi/capitoli devono essere acquistati a parte (ma sono in offerta fino al 12 marzo con un taglio di prezzo del 50%). Va però ricordato che i possessori di Xbox Game Pass possono scaricare Tell Me Why nella sua interezza senza alcun costo (a parte quello dell’abbonamento al servizio di gaming di Microsoft). Un regalo davvero gradito da parte di Microsoft, non trovate?

It's never been easier to revisit the past.

Chapter 1 of Tell Me Why is now FREE across all platforms! pic.twitter.com/ZJe4djOsUu

— Tell Me Why 🏳️‍⚧️ (@TellMeWhyGame) March 9, 2021