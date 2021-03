Evangelion 3.0+1.0: strepitoso successo per il film al lancio!

Dopo un’epopea lunghissima e travagliata che ha il sapore dell’impresa, finalmente Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, quarto e ultimo film della tetralogia Rebuild of Evangelion, ha finalmente fatto il suo esordio nei cinema giapponesi lo scorso 8 marzo. Un evento che arrivava dopo ben due rinvii, causati dalla pandemia da Covid-19, che avevano costretto lo studio d’animazione Khara e Hideaki Anno a far slittare il film dalla sua originale data d’uscita nel giugno 2020, prima al gennaio 2021 e poi, finalmente a marzo.

Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo all’ultima avventura di Shinji Ikari e delle unità EVA: a quanto pare infatti, l’incasso al box office della quarta pellicola con cui Hideaki Anno ha voluto riscrivere completamente la vicenda della sua iconica serie anime Neon Genesis Evangelion è stato da capogiro. Nel suo primo giorno in sala infatti, Evangelion 3.0+1.0 ha incassato ben 82 mlioni di yen (oltre 750 mila dollari) staccando un totale di ben 539.623 biglietti come rivelato in un tweet da Khara.

Un successo strabiliante per quella che dovrebbe essere la conclusione definitiva di un’opera che ha riscritto le regole di un intero genere e influenzato una generazione. Lo stesso studio Khara ha parlato delle cifre di questo primo giorno di proiezione come di un “buon inizio”.

Di certo, dopo il clamoroso exploit di Demon Slayer Mugen Train, ci si aspettano grandi cose da Evangelion 3.0+1.0 sul mercato nazionale giapponese, anche perché, grazie al recente approdo sulla piattaforma di streaming Netflix l’anime di Anno ha guadagnato tutta una nuova fetta di fan tra i più giovani.