One Piece: arrivano le prime foto dal set del live-action!

Il progetto di Netflix di realizzare un adattamento live-action di One Piece è cosa nota da anni. L’iconico manga e anime di Eiichiro Oda è sempre più pronto a prendere forma, soprattutto adesso che, con l’allentamento delle restrizioni sanitarie per l’epidemia da Covid-19, il Sudafrica ha permesso a Netflix di cominciare i lavori di realizzazione del set.

E proprio grazie agli abitanti di Città del Capo, la località dove prenderanno il via le riprese del live-action di One Piece, sono emerse in rete, su Twitter, le primissime immagini di quella che sarà sicuramente una delle principali protagoniste della serie: la Going Merry! La prima storica nave della ciurma di Cappello di Paglia, un regalo di Kaya, l’amica d’infanzia di Usopp, che ha solcato i mari, fedele amica e alleata dei pirati anime più famosi al mondo.

Dalle spiagge infuocate di Alabastra alle nevi dell’isola di Drum, fino a toccare le nuvole di Skypiea, la Going Merry è uscita infine di scena dopo la saga di Enies Lobby, ricevendo un onorevole funerale vichingo e venendo salutata come membro della ciurma da parte di tutti i pirati. E sembra proprio che l’amata nave di Luffy e dei suoi amici sarà una parte importantissima del live-action Netflix!

Le prime immagini ci mostrano come la Going Merry stia ancora prendendo una forma definitiva, ma certamente, almeno per il momento, la somiglianza con la nave dell’anime e del manga di Oda è davvero marcata. Speriamo che sia un buon indizio di successo per la serie.

Vi ricordiamo che, per il momento, non ci sono informazioni su una possibile data d’uscita per la serie Netlix su One Piece, anche se è improbabile che essa sia in qualche modo vicina. Continuate a seguirci per tutte le novità!