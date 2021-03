L’attacco dei giganti: le parole di Isayama per la fine del manga!

Dopo l’uscita dell’intenso tredicesimo episodio della quarta stagione dell’anime targato MAPPA e quello dell’adrenalinico e bellissimo capitolo 138 del manga, L’attacco dei giganti viaggia spedito verso la sua terribile conclusione. Hajime Isayama ha costruito le battute finali della sua opera d’arte e ora che l’ultimo capitolo è sempre più vicino il mangaka ha voluto condividere un breve pensiero con i suoi fan, prima che tutto finisca.

In fondo all’ultima, drammatica e terrificante pagina del capitolo 138, pubblicato nell’ultimo numero di Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, Isayama ha inserito il suo commento, breve ma sentito, in vista dell’ultimo capitolo della sua opera. Poche parole, che pure racchiudono un profondo significato:

“Wow, il prossimo capitolo sarà davvero l’ultimo, eh? Fa così strano quano qualcosa sta per finire”



Serializzato a partire dal 2009 sulla più importante rivista dedicata agli shonen di Kodansha, L’attacco dei giganti si è presto assicurato una considerazione e una fama senza eguali, diventando uno dei manga migliori, se non direttamente il migliore, della sua generazione.

Grazie anche a un adattamento animato di successo, curato nelle prime tre stagioni da Wit Studio e in questa quarta e ultima da MAPPA, l’opera di Isayama ha raggiunto milioni di fan in tutto il mondo, trascinandoli in un mondo oscuro fatto di personaggi complessi e variegati come solo le grandi narrazioni possono avere.

La fine de L’attacco dei giganti costituirà, possiamo affermarlo già da ora, un momento di svolta per l’intera industria, segnando l’inizio di un periodo critico durante il quale i mangaka dovranno essere capaci di trovare una nuova direzione nella quale andare. La mancanza di un’opera di questa caratura si farà sentire, almeno finché non verrà trovato un erede all’altezza. E in fondo ha ragione Isayama: fa strano! Fa davvero strano.

Per tutte le novità su L’attacco dei giganti continuate a seguirci su Gamesvillage.it!