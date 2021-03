Dragonball: nuovo sito per il franchise

Quando negli anni ’80 il maestro Akira Toriyama iniziò a realizzare un manga ispirato alla famosa storia popolare giapponese di Son Goku, nemmeno lui si sarebbe potuto aspettare il tipo di fenomeno globale che, quasi quarant’anni dopo, quell’opera sarebbe diventata. Dragonball è stato, a tutti gli effetti, lo shonen che ha completamente cambiato la storia del manga e che ha reso questo particolare medium così famoso nel mondo.

Il successo che oggi possono riscuotere opere come One Piece, My Hero Academia o L’attacco dei giganti, si deve senza dubbio al ruolo pionieristico che le avventure di Goku e degli altri guerrieri Z hanno avuto. E così, dopo tanti anni, nascerà finalmente un sito ufficiale, accessibile in tutto il mondo, dedicato al magico universo creato da Akira Toriyama e oggi portato avanti da Toyotaro.

Dragonball Official Site è stato infatti annunciato ufficialmente, e arriverà online in un prossimo futuro. Disponibile in cinque lingue (almeno all’inizio), il sito è stato concepito come un portale generale, e permetterà di informarsi su tutte le novità relative al manga, all’anime, e a tutti i numerosi spin off e progetti collaterali legati all’opera. Inoltre sembra che dragonball.news, il sito ufficiale giapponese dell’opera, verrà chiuso e andrà a confluire nel nuovo, enorme progetto globale.

Vi ricordiamo che attualmente il manga di Dragonball Super prosegue con il nuovo arco narrativo di Granolla il Sopravvissuto, mentre l’anime del sequel firmato Toyotaro è fermo da un paio d’anni, dopo la saga del Torneo del Potere. L’unica serie animata dedicata a Goku e ai suoi compagni che sta andando avanti è Super Dragonball Heroes, che non è però considerata canonica.

The 'Dragon Ball Official Site' has been announced officially! 🔥

The site will be available in 5 languages. It'll provide all the latest info on Dragon Ball.

Launch date will be announced soon. Look forward to that 👀#DragonBall pic.twitter.com/BeazvD5yEH

— SUPER クロニクル (@DBSChronicles) March 6, 2021