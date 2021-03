Final Fantasy XVI: sarà esclusivo su PS5 per un periodo limitato

Final Fantasy XVI sarà lanciato in esclusiva per Play Station 5, ma quando il gioco è stato rivelato, c’è stata abbastanza confusione riguardo l’esclusività. Una versione iniziale del reveal trailer del titolo accennava ad un lancio in contemporanea su PC, anche se Square Enix, più tardi, afferma Final Fantasy XVI era un’esclusiva solo per Play Station 5 e che non ci sarebbero stati dettagli riguardanti altre piattaforme. Da come viene riferito, comunque, sembra che l’esclusività su PS5 non sarà definitiva.

In un recente annuncio pubblicato da PlayStation Brazil, che ha mostrato varie esclusive di terze parti per PS5, tra cui Final Fantasy XVI. È interessante notare come nello script nella parte bassa dello schermo, alla fine del video, appaia una scritta che afferma come il titolo sarà esclusivo per un periodo limitato su PS5, suggerendo che molte più piattaforme potranno ottenere il gioco ( individuato da GamesRadar).

L’analista del settore Piers Harding-Rolls ha dichiarato non molto tempo dopo l’ annuncio di Final Fantasy XVI che sarebbe stata un’esclusiva per Play Station 5 per sei mesi dopo il lancio e che il periodo di fine dell’esclusività sarebbe terminato altri sei mesi dopo. Considerando quanto sia imponente la serie e il fatto che Final Fantasy sia da tempo un franchise multipiattaforma, con l’eccezione di Final Fantasy 7 Remake, e sarebbe sorprendente se il sequel in arrivo non finisse anche su altre piattaforme.

Final Fantasy XVI non ha ancora una data di lancio, ma i rapporti hanno suggerito che potrebbe essere lanciato prima di quanto la maggior parte delle persone pensi. Il produttore Naoki Yoshida ha detto che Square Enix non parlerà del gioco fino a quando non si sentirà pronto a farlo, anche se in precedenza ha anche promesso vari annunci per il gioco nel 2021. Restate sintonizzati su Games Village per ulteriori aggiornamenti.