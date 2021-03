Captain Tsubasa Rise Of New Champions: nuovi contenuti

Bandai Namco continua ad aggiornare il suo Captain Tsubasa Rise of New Champions, i giocatori potranno immergersi in un nuovo episodio della Modalità Storia Episode: New Hero. Questo episodio racconterà nuovamente la storia della Scuola Media Nankatsu, nello specifico il periodo in cui Tsubasa era infortunato e impossibilitato a giocare con la sua squadra. I fan dovranno fare del proprio meglio per colmare il vuoto lasciato dal capitano! Saranno aggiunti anche tre nuovi personaggi giocabili:

Shingo Aoi: Studente del secondo anno che ammira Tsubasa. È sempre sorridente e non si arrende mai.

Ryoma Hino: : Un giocatore giappo-uruguagio che si è trasferito in America per confrontarsi con i giocatori della sua generazione.

Mark Owairan: Capitano della Nazionale giovanile dell’Arabia Saudita. È chiamato il Principe del Deserto ed è l’erede della famiglia reale.

Qualora non aveste ancora provatoCaptain Tsubasa Rise of New Champions potete trovare qui la nostra recensione. Il titolo è disponibile attualmente su PC, PlayStation 4,Nintendo Switch e Xbox One.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un gioco di calcio in stile arcade che porta una ventata d’aria fresca nel genere grazie all’azione mozzafiato e ai tiri incredibili tipici della serie.