MotoGP 21: La Long Lap Penalty è pronta ad unirsi alla gara

Milestone e Dorna Sports S.L sono finalmente pronte a mostrare il primo gameplay di MotoGP 21, il prossimo capitolo dell’inimitabile simulazione su due ruote in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, Nintendo Switch, PC tramite Steam ed Epic Games Store il 22 Aprile, 2021.

Poiché il gioco avanza nel futuro, l’edizione 2021 presenterà una serie di nuove introduzioni nelle meccaniche del titolo. Una di queste è la nota Long Lap Penalty, una penalità per i piloti che non corrono in modo equo. Ciò consiste nell’aggiunta di diversi secondi ad un giro, se il pilota corre su un percorso al di fuori della pista, che è più lento della normale traiettoria. È davvero un modo utile per i commissari di imporre una penalità minore che potrebbe costare al corridore una sola posizione.

Inoltre, MotoGP 21 promette un’esperienza più reale che mai, questo significa che il gameplay mira ad offrire una simulazione di corsa elettrizzante, strategica e adrenalinica. Ci sarà molto altro da discutere presto, quindi rimanete sintonizzati! Nel frattempo, la Long Lap Penalty fa il suo debutto insieme ad una sequenza di gioco che inizia a introdurre il giocatore alla straordinaria sensazione di guida del titolo. MotoGP 21 sarà pubblicato il 22 Aprile 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, Nintendo Switch, PC, Steam ed Epic Games Store. Unitevi alla community e seguiteci su Facebook, YouTube, Instagram per ricevere le ultime news e visita il sito ufficiale per maggiori informazioni.