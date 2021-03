The King Of Fighters XV: nuovo trailer con Yuri Sakazaki

SNK ha rivelato un nuovo personaggio di The King Of Fighters XV: Yuri Sakazaki. Dopo la pausa in seguito all’annuncio di Chizuru durante il podcast Fighting Game Publishers Roundtable, gli annunci settimanali sono ripresi la scorsa settimana con la rivelazione di Andy Bogard. Per ricapitolare, i primi tre annunci, Meitenkun, Shun’ei e Benimaru, hanno completato l’Hero team, mentre gli annunci di Kyo, Iori e Chizuru completarono il Sacred Treasures team. Inoltre, altri personaggi individuali, tra cui Joe e Andy, devono ancora completare un team di tre componenti e con l’annuncio di Yuri, si completa la squadra.

Apparsa per la prima volta in Art of Fighting come la damigella in pericolo e in Art of Fighting 2 come personaggio giocabile, Yuri Sakazaki è stata uno dei combattenti originali ad essere incluso nel King of Fighters ’94 come parte del Women’s Fighters Team. Yuri è stata in quasi tutti i King of Fighters fino ad oggi, spesso unendosi a suo fratello e suo padre come parte del team di Art of Fighting. Rispetto a suo fratello e suo padre, Yuri ha il suo talento per lo stile di combattimento del karate Kyokugenryu, prendendo in prestito mosse da altri combattenti e occasionalmente combattenti da Street Fighter per una certa capacità.

I fan di King of Fighters e i fan veterani di Fatal Fury avranno sicuramente individuato il nuovo livello rivelato durante il trailer. Yuri trascorre la maggior parte del trailer combattendo nel Pao Pao Cafe, un livello presente in diversi giochi King Of Fighters e Fatal Fury in passato. Sebbene non sia noto se questo sarà lo scenario di combattimento del team di Yuri in futuro, si può ipotizzare che con l’inclusione del caffè, personaggi come Bob Wilson e Richard Meyer potrebbero avere la possibilità di ricevere il loro trailer da SNK molto presto. Il lancio di The King of Fighters XV è prevista per il 2021 su Play Station 4.