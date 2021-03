The Day Before: il nuovo video ci mostra l’ambientazione fuori città

The Day Before si sta mostrando negli ultimi giorni in diversi video di gameplay e non solo, dove l’opera targata Fntastic Games sembra aver attirato molto l’attenzione su di sé. Sarà per il fatto che ricorda diversi titoli già usciti sul mercato, come ad esempio The Division e The Last of Us. Secondo quanto svelato dagli sviluppatori, il titolo dovrebbe vedere la luce su PC nel corso del 2021, e non sappiamo ancora per certo se arriverà anche sul mercato console.

Tuttavia, nel frattempo, proprio per stuzzicare nuovamente l’appetito agli appassionati del genere, la compagnia ha pubblicato un breve video, all’interno del quale è possibile osservare per diversi secondi l’ambientazione fuori città dentro una Jeep. Inoltre, se volete saperne maggiormente su The Day Before, vi ricordiamo la nostra anteprima della produzione.