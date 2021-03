Outriders: Il Game Director parla dei feedback ricevuti dalla demo

Outriders sicuramente è stato apprezzato da tutti coloro che hanno avuto modo di provarlo tramite la demo resa disponibile sugli store di PC, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia, Xbox Series S, Xbox Series X e PlayStation 5, dove l’opera vedrà la luce sugli scaffali dei negozi in sulle piattaforme appena citate. La versione dimostrativa del prodotto targato People Can Fly ha dato i suoi frutti, raggiungendo oltre 2 milioni di download.

Proprio parlando della demo, il Game Director del gioco, Bartek Kmita, sul PlayStation Blog ha affermato di aver ascoltato i feedback ricevuti dalla community, rimanendo decisamente soddisfatto. Ecco il messaggio pubblicato da Kmita:

Abbiamo ricevuto molti feedback dalla community. Ci siamo concentrati sulle cose che infastidiscono di più i giocatori: motion blur e camera-shake, per esempio, e stiamo mettendo tutto il nostro impegno per sistemarle. Abbiamo già pubblicato informazioni su ciò che stiamo sistemando e su ciò che abbiamo intenzione di migliorare. Ci sforziamo di essere il più trasparenti possibile quando si tratta di questi problemi iniziali, e in cambio vediamo un sacco di sostegno da parte dei giocatori.

Abbiamo avuto una lunga discussione su come affrontare l’equipaggiamento leggendario e i relativi cali di framerate su Outriders. Da un lato potevamo vedere certi problemi e conseguenze a lungo termine nel modo in cui i giocatori ottenevano gli oggetti, ma dall’altro non volevamo togliere ai giocatori il divertimento della demo. Alla fine, abbiamo deciso che, dato che in definitiva siamo un gioco costruito intorno a un loot-loop davvero coinvolgente, dovremmo supportare i metodi di farming basati su questo con qualche incoraggiamento aggiuntivo per completare anche le missioni secondarie.