Sumo Group annuncia un nuovo publisher: si occuperà di titoli indie

Arrivano nuove notizie decisamente interessanti, che vedono come protagonista in primo piano Sumo Group. Ebbene, secondo quanto annunciato dalla compagnia, un nuovo publisher si occuperà della pubblicazione di titoli indipendenti, ossia Secret Mode. A capo della compagnia ci sarà James Schall, già stato in aziende come SEGA e Amazon e Derek Sekleck, Capo della sezione Marketing, il quale ha avuto un ruolo importante in Nintendo e SEGA.

Ecco le dichiarazioni di James Schall:

Vogliamo rompere il rapporto stereotipato editore-sviluppatore e creare autentiche partnership durature. Pensiamo che i nostri valori e le nostre ambizioni a lungo termine daranno ad ogni studio qualcosa su cui riflettere. Porteremo un approccio fresco alla scena editoriale, abbracciando la creatività e la sperimentazione, pur essendo intuitivamente e commercialmente guidati dai decenni di esperienza che abbiamo all’interno del gruppo.



Paul Porter di Sumo Group ha aggiunto: