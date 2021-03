Monster Truck Championship sbarca sulla next-gen

NACON, noto publisher francese proprietario di molteplici titoli AA, ha appena annunciato che la produzione racing simultator targata TEYON, Monster Truck Championship, è ora disponibile per i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Fisica realistica dei veicoli e la profonda personalizzazione dei monster truck fanno di questo titolo un fiore all’occhiello del genere, uscito inoltre su Nintendo Switch dopo la pubblicazione su Xbox One, PC e PlayStation 4.

Questa versione per console next-gen include tutti i contenuti delle precedenti versioni di pur vantando prestazioni e grafica migliorate. Ora si possono schiacciare gli avversari in 4K a 60fps. Si prende il volante di uno dei 16 veicoli e si partecipa a cinque tipi di eventi. In questi campionati, si compete in 25 stadi e circuiti in varie città degli Stati Uniti.

Adottando un approccio realistico alla guida piuttosto che uno stile da gioco arcade, Monster Truck Championship dà ai giocatori la possibilità di prendere parte a gare frenetiche e di eseguire evoluzioni aeree e di terra credibili imparando la fisica unica di questi veicoli.

Qui sotto vi elenchiamo le caratteristiche che formano i punti di forza di Monster Truck Championship., mentre qui trovate la nostra recensione del titolo.