Electronic Arts e Silver Rain Games insieme tramite EA Originals

Silver Rain Games, studio di sviluppo fondato da Abubakar Salim, attore e produttore candidato ai BAFTA, e Electronic Arts hanno annunciato di aver finalmente firmato per un accordo con l’etichetta EA Originals di EA, con l’obiettivo comune di creare qualcosa che faccia crescere entrambi i gruppi.

Infatti, EA Originals finanzierà i titoli non ancora annunciati dello studio emergente, e offrirà guida e supporto al percorso del team per dare una nuova prospettiva ai titoli e al settore.

Silver Rain Games, che ha sede nel Regno Unito, è stata co-fondata nel dicembre 2019 da Salim, meglio conosciuto per il suo ruolo nel successo di HBO Raised by Wolves, insieme a Melissa Phillips (Head of Studio), che in precedenza ha lavorato come BAFTA Games Program manager su programmi ed eventi dei BAFTA Games.

L’azienda ha come unico scopo, ora potenziato grazie ad Electronic Arts, quello di creare titoli e contenui innovativi tramite i mezzi di intrattenimento, come appunto i videogiochi. Vi lasciamo alle parole del co-fondatore di Silver Rain Games, Abubakar Salim.